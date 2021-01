Fiction Rai 2021: quali sono, date, trame e anticipazioni: torna anche Montalbano

Getty Images

Un nuovo anno con una programmazione straordinaria: ecco quali fiction Rai vedremo nel 2021, tra donne che hanno fatto la storia e avventure rocambolesche con il Commissario Montalbano

Un anno che si preannuncia appassionante: le fiction Rai 2021 presentano graditissimi ritorni per i personaggi che hanno conquistato il cuore del pubblico, ma anche nuovi protagonisti e racconti storici che promettono di aprire porte del passato permettendo a chi sta dall'altra parte dello schermo di innamorarsi di persone che hanno cambiato il corso della storia.

Notevole la presenza delle donne, che quest'anno prendono ancora più spazio grazie a figure coraggiose, inventate o realmente esistite, che prendono il mondo tra le mani portandolo in direzioni diverse da quelle apparentemente predefinite.

Chiara Lubich - L'amore vince tutto - trama e data di uscita

È proprio con una donna che si apre la stagione delle nuove fiction Rai 2021: con Chiara Lubich - L'amore vince tutto, in onda domenica 3 gennaio, Rai1 racconta la storia della fondatrice del Movimento dei Focolari. La fiction ci accompagna nella giovinezza di Chiara Lubich, magistralmente interpretata da Cristiana Capotondi: sullo sfondo di anni profondamente segnati dalla Seconda Guerra mondiale, la maestra di Trento si avvicina a Dio, scegliendolo come unico ideale della sua vita.

A soli 23 anni Chiara Lubich si consacra e cambia per sempre la sua vita, dando l’inizio a una grande opera di fratellanza universale che sarà riconosciuto poi nel 1964 da Papa Paolo VI, con il nome ufficiale di Opera di Maria.

Mina Settembre - trama e data d'uscita

Arriva su Rai1 Mina Settembre: divisa in 6 puntate, andrà in onda prima il 17 e il 18 gennaio e poi ogni domenica. La fiction racconta la storia di un’assistente sociale (Serena Rossi) che lavora nel consultorio del Rione Sanità di Napoli, zona difficile e problematica dove spesso si vive al limite della legalità.

La protagonista, piena di risorse, ama tirare la gente fuori dai guai, anche quando le vicende che le si pongono davanti sono difficili o turbolente. Ciononostante, la sua vita privata sembra essere un disastro: ha un marito magistrato, Claudio, dal quale si è separata da poco e che cerca disperatamente di riconquistarla, e nel frattempo si sente attratta da Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio.

Mina Settembre è una serie dai toni brillanti che, con il giusto mix di commedia e giallo, mette in scena personaggi ricchi di umanità e luci e ombre della nostra società.

Il Commissario Ricciardi - trama e data d'uscita

Sei appuntamenti in prima serata su Rai1 a partire dal 25 gennaio: Il Commissario Ricciardi si propone come è un nuovo appuntamento sui toni del giallo. Ambientata nel 1932, la fiction vede protagonista Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale), Commissario della Regia Questura.

Il lavoro di Ricciardi è scrupoloso, a tratti ossessivo. Dietro questa dedizione, però, c'è un motivo: il Commissario vede infatti il fantasma delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. Questa particolarità lo induce a prendere in carico casi spinosi e complicati e a mettere da parte la vita privata e l'amore che, però, arriverà ugualmente.

Due donne infatti entreranno nella sua vita: la timida maestra Enrica e la passionale Livia. La fiction, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, si preannuncia come un mix appassionante di mistery, noir e melò.

Carosello Carosone - trama e data di uscita

Il 3 gennaio si celebra il centenario della nascita del musicista italiano più famoso al mondo. Così, nel mese di febbraio, vedremo su Rai1 il talentuoso attore Eduardo Scarpetta intento a vestire i panni di Renato Carosone in Carosello Carosone.

La fiction prende il nome dal primo album di Carosone ed è stato diretto da Lucio Pellegrini. Racconterà il musicista, dagli esordi all’ascesa ai vertici delle classifiche internazionali. Il tono della fiction sarà tanto scanzonato quanto il più possibile attinente alla realtà, con una trama carica di ritmo che intende restituire la poliedricità e la voglia di sperimentare di Carosone.

La bambina che non voleva cantare - trama e data di uscita

Appuntamento nella primavera 2021 con La bambina che non voleva cantare, che racconta la storia di Nada. Il film sarà diretto da Costanza Quatriglio, che si era già immersa nella storia della cantante con il documentario-ritratto del 2009. La fiction Rai si pone l'obiettivo di andare oltre alla carriera di Nada, ma di restituirne i sentimenti, le emozioni e le difficoltà.

A partire dalla sua infanzia (la Nada bambina sarà interpretata da Giulietta Rebbeggiani) in un paesino del livornese e dal mondo contadino dei primi anni Sessanta, fino all'età adulta (interpretata da Carolina Crescentini), la storia di Nada sarà raccontata basandosi sul suo romanzo, Il mio cuore umano, edito da Fazi.

Questo è un uomo - trama e data di uscita

Dovrebbe andare in onda in concomitanza con il Giorno della Memoria, il 27 gennaio, la docufiction Questo è un uomo, che ricorda la vita dello scrittore piemontese che ha raccontato l’orrore dei campi di concentramento e la tragedia della Shoah. Nella fiction Levi, interpretato da Thomas Trabacchi, viene salvato da uno sconosciuto dopo un incidente in montagna.

Sarà proprio allo sconosciuto in questione che racconterà la sua storia, fermandosi ovviamente sulla deportazione ad Auschwitz, avvenuta il 22 febbraio del 1944 e durata fino al 1945. Levi racconta del bisogno di raccontare ciò che è accaduto ad Auschwitz e negli altri campi di concentramento che ha dato vita al libro Se questo è un uomo. Ciò che ne emerge è il ritratto di uno degli scrittori italiani più conosciuti all’estero, che ha saputo ergere la sua storia a simbolo della più grande tragedia collettiva del Novecento.

Leonardo, la fiction sul genio internazionale - trama e data d'uscita

È, forse, la serie più attesa dell'anno: Leonardo, che racconta la storia del genio del Rinascimento dovrebbe uscire a febbraio 2021 ed è il frutto di una coproduzione internazionale, un grande progetto dell’Alleanza europea che vede coinvolta la Rai con i servizi pubblici francese (France Télévisions) e tedesco (ZDF).

A interpretare Leonardo Da Vinci sarà Aidan Turner e attorno a lui graviteranno altri attori di spicco come Freddie Highmore, Matilda De Angelis e Giancarlo Giannini. La fiction, diretta da Daniel Percival e Alexis Sweet, vuole svelare il mistero di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia a cinquecento anni dalla sua morte.

Si racconterà della sua infanzia solitaria, del suo incontro con la donna che gli cambierà la vita, Caterina Da Cremona, della partenza alla volta di Milano e della contrasto con Ludovico Sforza, in modo inedito: ciò che si propone la fiction, infatti, non è di raccontare solo l'aspetto storico del personaggio, ma anche e soprattutto quello umano.

Lolita Lobosco - trama e data d'uscita

Attesa in prima serata probabilmente per marzo 2021, Lolita Lobosco è una serie basata sui romanzi di Gabriella Genisi. Moderna declinazione al femminile del giallo all’italiana ibridato con la commedia rosa, la fiction vede protagonista Lolita (Luisa Ranieri) single in carriera empatica e passionale, divenuta vicequestore del Commissariato di polizia a Bari.

Lolita si trova a capo di una squadra di soli uomini, che sceglie di rimanere sé stessa, con tutta la sua bellezza e quel pizzico di malizia che le permette non solo di affermarsi sui colleghi uomini, ma anche di combattere il pregiudizio di alcune donne. Nel corso degli episodi, nonostante le sue ostinate resistenze, Lolita troverà anche l'amore: il bellissimo Danilo, giornalista ostinato e appassionato.

Fiction Rai 2021: tutti i grandi ritorni

Come abbiamo già accennato, sono previsti anche dei grandi ritorni sui canali Rai. Si comincia da Che Dio ci Aiuti per finire con Dottori in Corsia: ecco tutti i personaggi a noi cari, che rivedremo molto presto.

Elena Sofia Ricci torna con Che Dio ci Aiuti 6

Appuntamento a partire dal 7 gennaio con le nuove avventure di Suor Angela (Elena Sofia Ricci). Nelle 10 nuove puntate in onda su Rai1 il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi, la città in cui Suor Angela è cresciuta e ha trovato la vocazione, ma anche il luogo dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni.

Suor Angela dovrà fare i conti con un segreto, una ferita nascosta ma ancora aperta nella sua anima. Al suo fianco ci saranno l'immancabile Suor Costanza, l'empatica Azzurra, la coppia formata da Nico e Ginevra, ma anche nuovi personaggi pronti a "invadere" la sua esistenza con storie e intricate vicende.

Nuova stagione per Dottori in corsia

Dovrebbe tornare tra fine gennaio e inizio febbraio la docuserie Dottori in Corsia, che vedrà riaprire le porte dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù per raccontare storie di vita e di speranza dei piccoli pazienti.

Gli episodi andranno in onda su Rai3 e coinvolgimento Federica Sciarelli, che sarà voce narrante delle vicende commoventi e impegnative dei protagonisti.

Il ritorno de Il Commissario Montalbano

Non si potrebbe immaginare un 2021 senza Montalbano: l'appuntamento con la fiction più amata dovrebbe essere fissato per il mese di marzo e il nuovo episodio si chiamerà Il metodo Catalanotti, tratto dall'omonimo romanzo. In questa indagine, il Commissario Montalbano indagherà sulla morte di Carmelo Catalanotti, che ha qualcosa di strano strano.

Il Commissario scoprirà presto che la vittima era un usuraio, ma anche un artista e fondatore di una compagnia d'arte che sembra a tratti una setta: segue infatti il metodo del suo fondatore ai limiti dell'ossessione. A complicare questo non facile caso ci si mette l’incorreggibile Mimì Augello, che nel tentativo di sfuggire al marito della sua ennesima amante, si imbatte con grande sorpresa in un cadavere. Cadavere che, però, con sorpresa ancora maggiore non riuscirà più a ritrovare.

La Compagnia del Cigno, un gradito ritorno

Andrà in onda probabilmente a luglio 2021 la nuova stagione per la fiction che vede protagonista Anna Valle. I ragazzi de La Compagnia del Cigno sono cresciuti e ora sono alle prese con le sfide della maturità. Le nuove puntate riprendono il racconto esattamente due anni dopo la fine dell'ultima stagione e conflitti e tensioni sembrano acuirsi.

Un nuovo arrivo con un fine segreto complicherà la trama, con i sette protagonisti che impareranno (purtroppo) a tradire e a farsi del male, spinti gli uni contro gli altri per far sì che si consumi a loro insaputa un'antica vendetta.

Rocco Schiavone e le sue nuove avventure

Un altro graditissimo ritorno è quello di Rocco Schiavone: a partire, probabilmente, da giugno 2021 Marco Giallini torna a vestire i panni dello scorretto e indisciplinato vicequestore. In due puntate, Schiavone dovrà scoprire i motivi per cui un furgone portavalori contenente tre milioni di euro del Casinò di Saint-Vincent è sparito nel nulla.

Le indagini saranno ovviamente complicate, con un micromondo di personaggi del Casinò che sembrano ambigui e colpevoli. Frattanto, Schiavone dovrà anche risolvere il caso dell'omicidio del ragionier Favre, al centro dell’ultimo episodio della scorsa stagione, i cui mandanti sono ancora ignoti.

Ad aggravare le vicende già intricate, ci sarà uno scontro a fuoco dove Schiavone resterà ferito: la convalescenza nell’ospedale centrale di Aosta non sarà per nulla tranquilla.