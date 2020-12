Film di Natale dal 14 al 20 dicembre 2020: trame, anticipazioni, quando vederli e dove

gpt native-top-foglia-notizie

Per chi vuole fare il pieno di dolcezza, romanticismo, emozioni e sentimenti ecco la panoramica dei film di Natale dal 14 al 20 dicembre 2020: pronte a scoprire quali sono e dove vederli?

Amore, affetti, nevicate: si sa, le pellicole natalizie sono un vero concentrato di dolcezza. Per questa ragione ecco una bella panoramica dei film di Natale dal 14 al 20 dicembre 2020. Siamo ormai alle porte della festa più attesa da grandi e piccini, per questo abbiamo deciso di fare una selezione di titoli che potranno farvi compagnia in questi giorni d'attesa.

Pronte ad accomodarvi sul divano, da sole o con la vostra famiglia al completo, e a godervi questi piccoli capolavori ad alto tasso di sentimento?

Film natalizi del 14 dicembre 2020

La settimana si apre con ben quattro film di Natale, tutti da vedere: Un incontro speciale, in onda alle 15.45 su Tv8, Natale a Pemberley Manor in programma alle 21.10 su Paramount Channel, Miracoli a Natale alle 21.20 su La5 e Natale fuori città alle 21.30 su Tv8.

Per le più romantiche, Un incontro speciale è proprio quello che ci vuole: racconta la storia di Maggie (Emily Rose), redattrice in una casa editrice, che cerca di aiutare il suo capo, Amanda, ad avere un appuntamento. Anche se per Maggie formare delle coppie è una vera passione qualcosa cambia quando sulla sua strada trova il suo ex fidanzato.

Dolcissimo anche Natale a Pemberley Manor: il film parla di Elizabeth Bennet (Jessica Lowndes), lanciatissima organizzatrice di eventi che arriva in Connecticut per organizzare un festival. Qui incontra William (Michael Rady), miliardario disincantato in città per visitare lo zio, restio a qualsiasi tipo di festeggiamento. Peccato che la villa dello zio di William, Pemberley, è la location dove Elizabeth intende dar vita al suo party. Dopo l'antipatia iniziale nasce un tenero amore, sotto le luci di Natale.

Più votato alla commedia, invece, è Miracoli a Natale. Il film segue la storia di Riley (Abigail Hawk), giovane donna in carriera mandata dal suo capo in Vermont per chiudere una filiale della sua compagnia. Qui incontra l'ostilità della cittadina, ma trova presto la chiave per conquistare e farsi conquistare. Alla fine, Riley comprende qualcosa di importante: prima degli affari viene e verrà sempre il cuore.

Tra commedia e romanticismo, invece, è Natale fuori città. Qui la protagonista è Claire (Alexandra Breckenridge), donna in carriera newyorkese che decide di lasciare la grande mela dopo un fallimento. Claire arriva così in una cittadina dove si occuperà della libreria locale, quasi fallita. La donna non si arrende alle difficoltà e agli imprevisti, neanche quando questi si palesano con forza nella persone di Andrew, proprietario della libreria.

Film natalizi del 15 dicembre 2020

Per martedì 15 dicembre sono due i titoli tutti da consigliare: uno è La Verità del Natale, in onda alle 15.45 su Tv8 e l'altro è Il Ritorno di Prancer, la Renna di Babbo Natale, in onda alle 17.50 su La5. Le trame? Eccole di seguito.

La Verità del Natale è una commedia che racconta la storia di Jillian (Kali Hawk), bravissima e abile consulente politica impegnata nella campagna del fidanzato George, tra piccole furbizie e menzogne. Recandosi a incontrarte la famiglia di George, per la prima volta durante le vacanze di Natale, Jillian incontrerà un personaggio che la porterà a un cambiamento: dovrà dire la verità in ogni situazione.

Il Ritorno di Prancer, la Renna di Babbo Natale è invece il film ideale da vedere con i bambini: il protagonista è Charlie, un bambino di otto anni. Il piccolo, per caso, si inoltra nella foresta e si imbatte in un cucciolo di renna. Charlie inizia a credere che si tratti di Prancer, una delle renne di Babbo Natale, ma vedendo il cucciolo infreddolito e in difficoltà lo porta subito con sé. Una volta a casa, però, scrive una mail a Babbo Natale, chiedendogli di venire a prendere il cucciolo.

Film natalizi del 16 dicembre 2020

Un mercoledì all'insegna delle storie d'amore: i film di Natale del 16 dicembre 2020 vanno in onda su Tv8, alle 8 del mattino e alle 15.45. Si tratta di Natale tra i monti Blue Ridge e Sempre Natale.

Natale tra i monti Blue Ridge racconta la storia di Willow (Rachel Leigh Cook), dirigente d’albergo costretta a tornare nella sua città natale per aiutare la sorella ad organizzare un matrimonio natalizio. Purtroppo, un imprevisto rischia di mandare tutto all'aria. Ecco però che Willow ha un'idea: la locanda tra i monti Blue Ridge, un tempo della sua famiglia e ora di proprietà di David, che, però, non vuole proprio cederla per le nozze. Dopo tante pressioni David accetta e i due si ritrovano a lavorare fianco a fianco. E, sì sa, da cosa nasce cosa.

Sempre Natale, invece, racconta di Sophie (Chelsea Raelle Hobbs) giovane donna con la passione per i documentari che, avendo bisogno di soldi, si trova a lavorare per uno show natalizio. Lei, però, è ormai completamente lontana dal Natale: non ne sente la bellezza, non ne condivide gli ideali. Sarà l'incontro con Will, che ha invece un’ossessione per il Natale, a far cambiare a Sophie il suo punto di vista.

Film natalizi del 17 dicembre 2020

Un giovedì con due film di Natale davvero adorabili: alle ore 14.00 va in onda Il Natale di Carol su Paramount Channel, mentre alle 21.10 sarà il momento di Christmas at the palace su La5. Le trame? Ve le raccontiamo immediatamente.

Il Natale di Carol è una moderna versione del Canto di Natale di Charles Dickens. La protagonista è Carol Huffler (Carrie Fisher) spietata dirigente editoriale che alla vigilia del Natale riceve la visita del fantasma di Eva, il suo ex capo, che le mostra tutti i suoi errori e le permette di riscoprire l'empatia e i buoni sentimenti.

Più fiabesco è invece Christmas at the palace: Katie (Merritt Patterson), ex pattinatrice su ghiaccio, viene assunta da re Alexander di San Senova per allenare la figlia in vista dello spettacolo di Natale. Durante il soggiorno nel castello, tra il re e l'istruttrice nasce un sentimento sempre più profondo, ma il loro legame viene messo a rischio.

Film natalizi del 18 dicembre 2020

Pronte a una giornata lunga e all'insegna dei film di Natale? Questo venerdì, allora, vi soddisferà, dato che ci sono almeno tre titoli da vedere: Un dolce Natale in onda alle ore 14.00 su Tv8, Scambio di Natale in onda alle 15.45 sempre su Tv8 e Il Regalo più bello in programma alle 21.20 su La5.

Alle amanti del romanticismo consigliamo Un dolce Natale, racconta la storia di Christie (Erin Krakow) e Penny (Miranda Frigon), due maestre che si conoscono sin da quando erano piccole, rivali da sempre. L'ennesima sfida arriverà per via di una raccolta fondi con tanto di concorso di pasticceria: Christie e Penny devono affrontarsi ed entrambe vogliono vincere. La voglia aumenta, per altro, per via di James, un papà single che catturerà il cuore di una delle due.

Più divertente, seppur non privo di risvolti romantici, è Scambio di Natale. Il film racconta la storia di Audrey (Jackie Seiden), cantante americana in difficoltà e senza contratto, che si scontra con Julia (Ashley Wood) dirigente di una grande casa discografica, all'interno di un centro commerciale. Lo scontro, in modo magico, farà scambiare i loro corpi e le porterà a capire ognuna le esigenze del'altra.

Per chi vuole qualcosa di dolce come il miele, invece, il film giusto è Il Regalo più bello. La protagonista, Christina Masters (Danica McKellar) è la manager di una prestigiosa catena di negozi, ma vuole di più: sogna di dirigere il nuovo negpozio in apertura a Parigi. Per farlo deve accattivarsi il suo capo, una donna estremamente esigente. Così, chiederà aiuto a Kurt (David Haydn-Jones), che da semplice amico presto diventerà qualcosa di più.

Film natalizi del 19 dicembre 2020

C'è poco da fare: il sabato prima del Natale 2020 deve essere all'insegna del relax e della dolcezza. Per questo arrivano a pennello due titoli, Natale a 5 stelle in onda su Canale 5 alle 21.21 e Miss Christmas, un film sentimentale che fa sognare a occhi aperti, in programma per le 21.30 su Tv8.

Per quanto riguarda Natale a 5 stelle, le amanti dei cinepanettoni non potranno che ridere delle disavventure del premier Franco Rispoli (Massmo Ghini). Ex commercialista entrato in politica con l'inganno, il protagonista viene mandato in missione ufficiale a Budapest, dove cercherà di vivere la sua relazione segreta con un'altra parlamentare, sposata con un altro politico geloso che rischia di scoprirli.

Per vere romantiche, invece, è Miss Christmas: il film racconta la storia di Holly Khun (Brooke D'Orsay), il cui soprannome è proprio Miss Christmas perché a Chicago si occupa di allestire a tema natalizio la piazza principale della città. Holly si troverà nei guai quando l'albero scelto da lei proprio per la prestigiosa piazza verrà danneggiato. Per risolvere il problema si recherà in un paesino, invitata da un ragazzino, dove si trova un meraviglioso abete. Peccato che il padre del ragazzino, proprietario dell'albero, non voglia separarsene. Le cose però, pian piano cambieranno e l'amore ci metterà lo zampino.

Film natalizi del 20 dicembre 2020

Ci siamo, mancano solo cinque giorni al Natale. In questa domenica che sa già di doni scartati, c'è un appuntamento pomeridiano da non perdere: alle ore 17.00 va in onda su Tv8 un film sentimentale dal titolo La Cura del Natale. Il film racconta la storia di Vanessa (Brooke Nevin), dottoressa del pronto soccorso di Los Angeles che torna nella sua città d'origine per Natale. Questo ritorno, che dovrebbe essere null'altro che una pausa tra la sua routine e una prestigiosa promozione, sarà invece un tuffo nel passato con un inatteso risvolto: il padre di Vanessa, medico anche lui, sta per andare in pensione e lasciare vuoto il suo posto.

Ricordiamo che la programmazione potrebbe essere suscettibile di variazioni. Per chi non lo sapesse, però, giorno per giorno vi raccontiamo le trame dei film più belli in tv, tenendovi aggiornate sulle migliori pellicole in onda.