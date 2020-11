Gigi Proietti, funerale in diretta Rai: il lungo abbraccio dell'Italia

Getty Images

Una lunga diretta per seguire le celebrazioni funebri di uno degli artisti più amati: Gigi Proietti, che si è spento nel giorno del suo 80esimo compleanno

L’abbraccio di Roma, di tutta Italia, per l’ultimo saluto a Gigi Proietti scomparso nel giorno del suo ottantesimo compleanno. La cerimonia funebre è stata trasmessa in diretta su Rai 1 per rendere omaggio a uno degli artisti più amati.

Il programma delle celebrazioni dedicate all’attore ha modificato anche il palinsesto della rete ammiraglia Rai, che ha lasciato spazio alla commemorazione con una puntata speciale di “Unomattina” a partire dalle 9,40.

Gigi Proietti, la celebrazione funebre

Il lungo applauso di Roma, della sua città dove, nel giorno della commemorazione, è stato proclamato lutto cittadino. Una città che per celebrarlo ha proiettato le foto di Gigi Proietti su alcuni dei monumenti e dei palazzi. La mattina del 5 novembre il feretro è partito da Villa Margherita, ha raggiunto il Campidoglio e poi il corteo ha viaggiato alla volta del Globe Theatre a Villa Borghese attraversando le strade di Roma. Sempre accompagnato dal costante applauso delle persone, numerose, ma tutte distanziate come la situazione sanitaria richiede. Il teatro Shakespeariano, dove si è svolta parte della celebrazione, è stato molto voluto dall’attore e verrà intitolato a lui.

Ed è qui che il feretro di Gigi Proietti è stato accolto da parenti, amici, allievi, tutti in piedi, e da un applauso infinito e commosso. Presenti la compagna di una vita Sagitta e le figlie Carlotta e Susanna.

Hanno parlato alcune personalità del mondo dello spettacolo e della politica vicine all’attore. Per prima, in collegamento, la sindaca Virginia Raggi, poi Marisa Laurito, Pino Quartullo uno dei suoi primi allievi al laboratorio di teatro, l’attrice Valentina Marziali, l’attore Edoardo Leo, Paola Cortellesi, Enrico Brignano e Walter Veltroni.

Ogni parola è stata caratterizzata da tanta emozione e da ricordi bellissimi per l’ultimo saluto all’attore, al “maestro”, che lascia un enorme testamento culturale all’Italia. E da tanti, tantissimi applausi: lunghi e pieni di affetto.

Il corteo poi è partito per raggiungere la Chiesa degli Artisti per il funerale in forma privata a causa dell’emergenza sanitaria.

Gigi Proietti, i cambi al palinsesto di Rai 1

Una puntata speciale di “Unomattina”, a partire dalle 9,40 del 5 novembre, in collaborazione tra Rai 1 e Tg1 per seguire le celebrazioni dedicate a Gigi Proietti. Per lasciare spazio alla cerimonia funebre c’è stato un cambio al palinsesto di Rai 1: sono saltati “Storie Italiane” di Eleonora Daniele ed “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, che torneranno in onda venerdì 6 novembre. La televisione italiana in questi giorni ha dedicato tanti omaggi all’attore.