I Tulipani dell'amore: cast, trama e anticipazioni del film sentimentale in onda su Rai Premium

Stasera alle 21.20 andrà in onda su Rai Premium i Tulipani dell'amore, commedia romantica del 2006 con Fiona Gubelmann e Lucas Bryant. Cast e curiosità sul film più romantico di sempre

Questa serata si preannuncia romantica e commovente con i Tulipani dell’amore, commedia del 2006 con Fiona Gubelmann e Lucas Bryant, protagonisti di questa pellicola da non perdere.

Il 16 dicembre alle 21.20 questo film perfetto per una serata da trascorrere in leggerezza e armonia insieme a tutta la famiglia andrà in onda su Rai Premium: pronte a godervi un po' di buoni sentimenti?

I Tulipani dell’amore, trama e anticipazioni del film

Diretto da David Winning, I Tulipani dell’amore è la storia di Rose, intraprendente e brillante designer di interni che fa ritorno nella sua città natale per assistere l’anziano padre.

Alle prese con la sua ultima ristrutturazione, Rose improvvisamente è costretta ad abbandonare momentaneamente la sua carriera e la sua città adottiva (Los Angeles) per catapultarsi nella calma della cittadina dov’è nata. Così fa ritorno a Newell Farms, la piccola e affascinante coltivazione di tulipani appartenente alla sua famiglia.

Al suo ritorno alle origini, Rose si ritroverà a far i conti con alcune problematiche finanziarie inaspettate legate alla coltivazione di tulipani, ma non sarà da sola ad affrontare tutto: incontrerà Tom, prezioso e affascinante punto di incontro tra l’azienda e i fornitori.

L’azienda di famiglia sta per essere venduta ad un acquirente senza scrupoli che potrebbe distruggere tutti i ricordi felici legati alla coltivazione di tulipani, l’unica speranza risiede in un concorso al quale Tom decide di iscrivere l’azienda, il premio tanto agognato potrebbe salvare l’enorme distesa di questi affascinanti fiori.

L’incontro tra i due è speciale: staranno insieme per salvare i ricordi e affrontarenno ostacoli e difficoltà tra decisioni legate al passato e voglia di andare incontro al destino.

I Tulipani dell’amore, curiosità sul film

Il film diretto da David Winning nel 2006, è stato girato in Canada, al confine con lo stato americano di Washington nella piccola cittadina di Mt. Vernon. In città, ogni anno nel mese di aprile, si svolge la più grande rassegna legata a questi splendidi e colorati fiori.

Tutti gli anni la cittadina si riempie di turisti, provenienti da tutto il mondo, per ammirare l’enorme distesa di colori e profumi che la natura regala. Le vallate colme di tulipani sono il paesaggio perfetto per godere della calma e della bellezza che solo questi fiori riescono a dare: colori accesi e viste mozzafiato per momenti di assoluta grandezza.