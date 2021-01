Il Natale che vorrei: cast, trama e anticipazioni del film in prima assoluta su Tv8

Getty Images

Va in onda su Tv8 in prima assoluta il film "Il Natale che vorrei", che racconta la storia di Jennifer e del suo viaggio nei sentimenti.

Va in onda lunedì 4 gennaio alle 14.10 su Tv8 in prima assoluta Il Natale che vorrei, film romantico del 2020, diretto da Otoja Abit, con Nia Fairweather, Adriana DeMeo, Chris Noth, Otoja Abit, Cooper Koch e David Anzuelo.

Il Natale che vorrei, la trama

Jennifer Ortiz odia il Natale: le vacanze le ricordano la morte della madre, del padre e la perdita della sua migliore amica. Quando la sua futura suocera inizia a pianificare il suo matrimonio proprio Natale, la donna è comprensibilmente sconvolta.

Ama David, il suo fidanzato, ma non vuole delle nozze in grande stile, soprattutto perché porterebbe gli ospiti a stare lontani dalle loro famiglie in un giorno così importante dell'anno. Mentre riflette su tutto questo, incontra Azrael, il suo angelo custode personale, che la porta in un universo alternativo.

In questo mondo, il padre di Jennifer non è mai morto. E invece di litigare con la sua migliore amica Gabrielle, dopo un brutto scontro proprio durante la vigilia di Natale che le ha portate a non parlarsi più, in realtà è fidanzata proprio con lei, il suo primo amore. È la vita che la donna ha sempre sognato di avere, il problema è che non è reale. E ha solo tempo fino a Natale per capire cosa vuole veramente...

Il Natale che vorrei, anticipazioni

Nell'universo alternativo Jennifer riesce a sposare Gabrielle: durante il ricevimento però Azrael, il suo angelo custode le rivela che il suo tempo sta per scadere. Dopo la festa le due donne si addormentano felici, ma al risveglio c'è David accanto a lei.

Insieme a lui Jennifer va alla ricerca di Gabrielle e scopre che la ragazza si era suicidata anni prima: era rimasta incinta e la sua famiglia l'aveva ripudiata, e dopo aver partorito una bambina senza vita si era uccisa. A quel punto Jennifer incontra nuovamente Azrael, che le rivela che può esaudirle un altro desiderio: può riportarla in un punto a sua scelta della sua vita. La donna sceglie di tornare al giorno in cui da ragazza aveva litigato con Gabrielle, per costruire un nuovo futuro con lei.

Il Natale che vorrei, il cast

Ad interpretare la protagonista Jennifer Ortiz è Nia Fairweather: attrice e scrittrice ha recitato nei film Oordeel (2012) e Four Seasons (2020). Accanto a lei, nel ruolo di Gabrielle, c'è Adriana DeMeo: l'attrice è apparsa in Law and Order. È anche una cantante: si esibisce con la rock band Fuckery e con il gruppo Ghost Guns.