Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 15 gennaio: il legame di Agnese e Giuseppe

Nuove e travolgenti passioni attendono i protagonisti de Il Paradiso delle Signore su Rai1: tra ritorni molto attesi, come quello di Agnese e Giuseppe, ad amori che finiscono, scopri con noi le novità e i tormenti delle Veneri

L’appuntamento su Rai1 alle 15.55 col Paradiso delle Signore continua! Il destino dell’amore tra Agnese e Armando è messo a durissima prova dal viaggio che la donna ha fatto in Sicilia con Giuseppe. Al loro rientro a Milano le cose sembrano essere irrimediabilmente cambiate. Scopriamo insieme gli amori, i tormenti e i colpi di scena de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore, le puntate precedenti

Al Paradiso delle Signore la situazione è in continua evoluzione e i personaggi sono ormai in fermento. Cosa accadrà nella puntata del 15 gennaio? Prima di scoprire le sorti e le decisioni di Agnese e Giuseppe, ripercorriamo questa settimana ormai giunta quasi al termine. Nella puntata del 12 gennaio Gabriella ritrova una lettera che la fa pensare a Salvo, che nutre ancora speranza. Questo episodio la porterà anche a dire la sua prima bugia a Cosimo. Intanto Arturo Bergamini inizia le indagini su Ravasi e riesce ad ottenere un’informazione importante da Ludovica. La competizione diventa anche sportiva: Armando, Pietro e Rocco formeranno la squadra ciclistica del Paradiso delle Signore e non potrebbero esserne più felici. Nella puntata del 13 gennaio abbiamo scoperto il testamento di Edoardo, svelando il legame tra Vittorio e Beatrice. Anche Armando va incontro a sensazioni forti: Agnese e Giuseppe stanno per tornare a Milano dopo il loro viaggio insieme in Sicilia e l’uomo è a dir poco agitato, presagendo che qualcosa sia cambiato tra loro. Intanto Clelia ha un malore in magazzino e viene soccorsa da Irene. Nella puntata del 14 gennaio Luciano si preoccupa per la salute di Clelia e cerca di convincerla a sottoporsi ad una visita, mentre Irene lascia la sua temporanea e segreta sistemazione nel magazzino e riceve un aiuto inaspettato da Rocco, che la aiuterà a trovare una nuova casa in cui vivere. Salvatore, Gabriella e Laura formeranno uno strano triangolo non corrisposto in cui Salvatore non riesce a dimenticare Gabriella e si sfoga con Laura, non capendo i suoi sentimenti verso di lui.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata del 15 gennaio

Il ritorno a Milano di Agnese e Giuseppe dopo il loro viaggio in Sicilia cambierà per sempre le carte in tavola, lasciando Armando solo e sconvolto dopo un addio straziante con Agnese. Il capo magazziniere non aveva sbagliato presagendo il peggio per la sua storia d’amore con Agnese, che sembra volgersi al capolinea. Agnese dovrà fare i conti anche con Salvo, che pretende spiegazioni sulla lettera indirizzata a Gabriella e che la donna aveva nascosto. Adelaide intanto è preoccupata per il cognato, sempre più invischiato nella questione Ravasi.