Io, una giudice popolare al Maxiprocesso: cast e anticipazioni della docufiction in onda il 3 dicembre su Rai1

Io, una giudice popolare al Maxiprocesso affronta una delle pagine di storia più importanti del secolo scorso: ecco le anticipazioni e il cast della docufiction in onda su Rai1

La Rai manda in onda la docufiction Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, che racconta da un punto di vista inedito una delle vicende giudiziarie più importanti del secolo scorso. L’appuntamento è per giovedì 3 dicembre in prima serata su Rai1, con quella che è una delle pagine cruciali della storia della nostra Repubblica. Scopriamo le anticipazioni e il cast della docufiction.

Io, una giudice popolare al Maxiprocesso: la trama

Siamo in Sicilia, alla vigilia di Natale del 1985. Caterina è una giovane insegnante, abita a Cefalù e ha una splendida famiglia. È sposata con Salvatore, che di mestiere fa l’antiquario, e ha un figlio adolescente di nome Luca, che sogna di fare il calciatore. Non sa che la sua vita sta per essere sconvolta da un evento che avrà portata internazionale.

Caterina riceve infatti una chiamata inattesa: è stata sorteggiata come giudice popolare per il Maxiprocesso istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il primo nella storia giudiziaria del nostro Paese con il quale lo Stato italiano intende reagire a Cosa Nostra, associazione criminale di stampo mafioso.

È un impegno oneroso – e naturalmente anche pericoloso – ma Caterina, dopo aver parlato con il Presidente della Corte Alfonso Giordano, decide di accettare. Ha inizio così il suo lungo cammino, spettatrice di uno dei momenti che hanno segnato la storia della nostra Repubblica. Per ben 639 giorni, la sua vita cambia radicalmente.

L’insegnante è costretta a lasciare il suo lavoro per recarsi ogni giorno in tribunale, iniziando a trascurare il figlio che dà segni di sofferenza sempre più marcati, arrivando a diventare aggressivo. Caterina vede sfilare davanti ai suoi occhi uomini che hanno commesso crimini efferati, persone che non hanno avuto alcun rimorso nel compiere omicidi.

Tutto ciò ha un impatto scioccante su di lei, ma anche sulla sua famiglia. Arrivano le prime ripercussioni, quando il negozio di Salvatore viene vandalizzato dai mafiosi. Ma le proteste di suo marito non la convincono a lasciar perdere la causa: Caterina è pronta a tutto pur di arrivare alla fine, e anche grazie al suo coraggio nel dicembre 1987 viene emessa la prima, pesantissima sentenza contro la mafia.

Il cast de Io, una giudice popolare al Maxiprocesso

La docufiction, prodotta da Stand By Me e girata dal regista Francesco Miccichè, vanta un cast d’eccezione. Donatella Finocchiaro veste i panni di Caterina, ma nel corso delle riprese potremo vedere i volti delle tre giurate (Maddalena Cucchiara, Francesca Vitale e Teresa Cerniglia) sulla cui esperienza si basa la storia.

Nino Frassica interpreta invece il ruolo di Mario Lombardo, giornalista siciliano spentosi solamente pochi mesi fa: anche lui aveva partecipato al Maxiprocesso di Palermo come giudice popolare.