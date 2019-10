L'Isola di Pietro 3 Fiction Canale 5: trama, anticipazioni, cast attori e personaggi della serie tv con Gianni Morandi

Getty Images

Sono iniziate in Sardegna le riprese della terza stagione de L'Isola di Pietro, prossimamente in arrivo su Canale 5. Ecco tutto quello che sappiamo: trama, anticipazioni, new entry nel cast

L'Isola di Pietro 3, Fiction Canale 5

Se i palinsesti estivi saranno allietati dalla nuova soap opera Bitter Sweet, sembra che in autunno, a tenere compagnia ai telespettatori, sempre su Canale 5, tornera L'Isola di Pietro 3. Dopo il successo ottenuto con le prime due stagioni, infatti, è stata infatti nuovamente girata in Sardegna la terza stagione della fiction che vede protagonista Gianni Morandi.

La serie è prodotta da Rti e dalla Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei e tante saranno le novità previste ne L'Isola di Pietro 3, a partire dal cast. Ecco tutto quello che già possiamo anticiparvi sulla fiction che torna in prima serata nell'autunno 2019.

La trama

Non si conoscono ancora molti dettagli sulla trama della fiction. Sappiamo, però, con certezza che Pietro Sereni, medico pediatra del paese di Carloforte, in Sardegna, si troverà ad affrontare un nuovo caso complesso.

Dovrà risolverlo, proprio come accaduto nelle passate stagioni della fiction e, nel frattempo, ci saranno nuovi personaggi da conoscere, nuovi giovani con cui Pietro entrerà in relazione, nuovi amori e nuovi intrighi e un nuovo vicequestore arrivato da Milano.

L'Isola di Pietro 3, cast

Nel cast de L'Isola di Pietro 3 rivedremo Gianni Morandi, nei panni del protagonista Pietro Sereni, accanto a tutti i personaggi protagonisti delle scorse stagioni.

Ci sarà Chiara Boschietti (Elena), Alma Noce (Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego). Ma ci saranno anche tre famosi volti nuovi. Ad entrare nel cast de L'Isola di Pietro 3 saranno, infatti, Caterina Murino (che interpreterà Teresa Orrù), Francesca Chillemi (nel ruolo di Monica) e Francesco Arca (quest'ultimo nei panni del vicequestore a cui facevamo accenno sopra).

Altro protagonista confermato de L'Isola di Pietro sarà, ovviamente, il bellissimo mare della Sardegna.

L'Isola di Pietro 3, quando inizia e quando va in onda

La messa in onda de L'Isola di Pietro 3 è prevista il 18 ottobre 2019. Dunque la fiction con protagonista Gianni Morandi è stata inserita nella programmazione delle fiction Mediaset del weekend.

Quante puntate sono previste de L'Isola di Pietro 3 Sono previsti 6 nuovi episodi de L'Isola di Pietro, nel corso dei quali Gianni Morandi tornerà prendersi cura dei suoi giovani pazienti e delle indagini nei quali sono coinvolti.

Come vedere in streaming L'Isola di Pietro 3

In attesa di scoprire qualcosa in più sulla terza stagione de L'Isola di Pietro in arrivo su Canale 5 nell'autunno 2019, vi anticipiamo che - una volta in onda - sarà possibile la serie tv anche in streaming su Mediaset Play avendo a disposizione un dispositivo che lo consenta (smartphone, tablet, pc etc.).