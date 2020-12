Natale a 5 stelle: trama, cast e curiosità del cinepanettone in prima serata su Canale 5

Getty Images

Nella prima serata di Canale 5 arriva il primo cinepattone firmato Netflix.

Sabato 29 dicembre su Canale 5 va in onda in prima serata il film “Natale a 5 stelle”, pellicola del 2018 prodotta da Netflix e diretta da Marco Risi.

Trama di “Natale a 5 stelle”

La trama, dai toni divertenti e scanzonati come la maggior parte delle pellicole di Natale, racconta la storia del premier pentastellato Franco Rispoli, un ex commercialista reo di aver truccato il suo curriculum per fare carriera. Franco è preoccupato e impegnato a dimostrare che non sta approfittando dei benefit istituzionali previsti dalla sua carica ufficiale.

Durante una missione ufficiale a Budapest, il premier intraprende una relazione extraconiugale con una parlamentare del Pd e Il marito leghista e gelosissimo della deputata fa la sua improvvisa comparsa proprio sul più bello. Un inviato de Le Iene vestito da Babbo Natale cerca di beccare il premier con l'amante e la tresca rischia di venire smascherata.

Intanto, il portaborse viene chiamato in aiuto dal Presidente del Consiglio e deve compiacere la moglie del suo capo, Marisa, una professoressa di geografia che vede la sua vita cambiare repentinamente. La first lady si ritrova al centro dell’attenzione, nonostante non avrebbe mai immaginato di avere tutti gli occhi puntati su di sé.

Curiosità sul film

“Natale a 5 stelle” è il primo cinepanettone prodotto da Netflix e girato senza Carlo Vanzina, scomparso prima della realizzazione della pellicola. Il film è stato realizzato tra il Lazio e Budapest ed è liberamente ispirato a "Out of order" di Ray Cooney.

Cast protagonista del primo cinepanettone di Netflix

Il premier è interpretato da Massimo Ghini, attore e regista teatrale italiano. Ghini nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a numerosi lavori sia per il cinema che per la televisione.

La moglie del premier è interpretata da Paola Minaccioni, attrice e comica italiana. Nel 2012 è stata candidata al Nastro d'argento e al Ciak d'oro come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in “Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek, film per il quale ha vinto un Globo d’oro nella stessa categoria.

La deputata amante del premier è interpretata da Martina Stella, attrice diventata celebre per il suo debutto ne “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, mentre il marito leghista e geloso è interpretato da Massimo Ciavarro, attore italiano che ha iniziato la sua lunga carriera negli anni ‘70 diventando una celebrità dei fotoromanzi.

Nel film tra gli altri partecipano anche Ricky Memphis, Biagio Izzo e Rocco Siffredi.

L’appuntamento con “Natale a 5 stelle” è sabato 19 dicembre alle 21:21 su Canale 5.