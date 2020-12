Natale fuori città: anticipazioni, cast, trama del film romantico in onda su Tv8

Getty Images

Tv8 ci regala un nuovo film romantico da vedere in famiglia, Natale fuori città: ecco le anticipazioni e la trama della pellicola romantica, che vanta un cast incredibile

Sarà una serata carica di emozioni, con il film Natale fuori città: un appuntamento romantico in onda martedì 15 dicembre su Tv8, a partire dalle ore 21:30. È l’occasione perfetta per ritrovarsi in famiglia e godere dello spirito natalizio, con le feste ormai alle porte. Scopriamo la trama e il cast del film assolutamente da non perdere.

Natale fuori città, la trama

Tra le tante splendide pellicole che tornano finalmente in tv a pochi giorni da Natale, impossibile lasciarsi sfuggire il film diretto da Megan Follows, che terrà incollati i telespettatori sino all’ultimo istante. Si tratta di un romantico gioiellino dai risvolti drammatici e un finale davvero a sorpresa.

Natale fuori città ha come protagonista Clare, giovane imprenditrice newyorkese esperta di venture capitalist. Reduce da un fallimento difficile da digerire, la donna decide di lasciarsi alle spalle la città e trovare un po’ di relax all’ombra delle verdi montagne del Vermont. Così si rifugia nella piccola cittadina di Glastenbury, con l’intenzione di respirare l’atmosfera natalizia delle feste ormai imminenti.

Giunta in paese, Claire si imbatte in una splendida libreria dall’aria dismessa, e il suo spirito imprenditoriale torna a fare immediatamente capolino: grazie alla sua esperienza, decide di fare di Fortenbury un locale di successo. Deve però fare i conti con una drammatica alluvione che mette in ginocchio la cittadina.

Addirittura, ogni evento previsto per Natale viene cancellato, con esiti scontati sul turismo: nessuno si presenterà più a Glastenbury, e la libreria rimarrà vuota ancora una volta. Tra le altre difficoltà, Claire si trova ad affrontare la testardaggine di Andrew, il proprietario del negozio. Quest’ultimo sembra infatti refrattario a qualsiasi proposta per dare nuova vita alla sua attività.

Tra i due nasce una sorta di rivalità, ma ben presto l’entusiasmo di Claire inizia ad avere i suoi effetti anche sull’uomo. Ed è proprio quanto tutto pare andare finalmente per il meglio, che Andrew confessa alla giovane imprenditrice la sua intenzione di vendere la libreria.

Il cast di Natale fuori città

Gran parte del successo del film è merito del suo cast eccezionale: il ruolo della protagonista Claire è stato affidato alla splendida Alexandra Breckenridge, che vanta un curriculum notevole. L’attrice ha iniziato a recitare quando era ancora molto giovane, e una delle sue prime apparizioni sul piccolo schermo è quella in Dawson’s Creek, una delle serie tv più amate dai teenager di tutto il mondo.

Nel corso degli anni, Alexandra ha ottenuto molti ruoli di successo: l’abbiamo vista in American Horror Story, nella quinta e sesta stagione di The Walking Dead e nella serie tv This Is Us. Al suo fianco in Natale fuori città, nei panni di Andrew, c’è invece Jamie Spilchuk. L’attore canadese ha recitato in diversi film e ha avuto una piccola parte in Suits.