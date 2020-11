Nicole Grimaudo: vita, amore e carriera dell'attrice

Getty Images

Carriera, film e vita privata di Nicole Grimaudo, co-protagonista accanto a Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi nella fiction Rai "Gli orologi del diavolo"

Giovane e bella, Nicole Grimaudo è la co-protagonista della nuova mini-serie che la vede a fianco di Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi.

La vicenda raccontata ne Gli Orologi del Diavolo, ispirata ad una storia vera, tratta dal romanzo autobiografico di Gianfranco Franciosi, racconta di Marco Merani, un tecnico di motori marini interpretato da Beppe Fiorello, che si ritrova per caso infiltrato nei Narcos per 4 anni e abbandonato poi dallo Stato. Nella fiction Nicole interpreta Flavia Neri, moglie del protagonista, da cui ha avuto la figlia Joy. Marco mente sistematicamente alla sua famiglia per tenerla il più lontano possibile dall’indagine in cui si ritrova infiltrato.

Parlando delle colleghe, Fiorello non può far altro che elogiarle e ringraziarle:

Nicole e Claudia sul set sono riuscite ad alleggerire anche le giornate più pesanti.

Nella puntata dell’8 novembre di Da noi…a ruota libera, la Grimaudo è stata intervistata da Francesca Fialdini e ha rivelato alcuni tratti caratteriali del personaggio che interpreta:

Flavia è una donna che ha sofferto e che suo malgrado non ha capito le difficoltà del marito. La sua storia mi ha commossa e colpita e l’ho compresa come donna.

Nicole Grimaudo, una carriera iniziata a ‘Non è la Rai’

Nata a Caltagirone, in Sicilia, nel 1980, Nicole ha due sorelle maggiori, grazie alle quali ha potuto avvicinarsi al panorama televisivo italiano. Infatti durante una visita alle due sorelle che si erano trasferite a Roma, la Grimaudo decide di partecipare al provino per Non è la Rai. La giovane ottiene il ruolo e diventa una delle ragazze più amate del programma insieme alla sua ex collega Ambra Angiolini. Nel 1998 il debutto sui grandi schermi nel film Tu ridi dei fratelli Taviani, in cui interpreta la figlia di Pirandello. Continua la sua carriera con apparizioni in diverse serie televisive, tra cui Questa casa non è un albergo, R.I.S. - Delitti imperfetti, L’Ispettore Coliandro e Il bello delle donne.

Il cinema rimane la sua grande passione, dove la vediamo in Baarìa, film di Giuseppe Tornatore presentato durante la 66esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in Mine vaganti al fianco di Riccardo Scamarcio e Alessandro Preziosi, col quale arriva quasi a vincere il premio come migliore attrice al Tribeca Film Festival.

Nicole Grimaudo, una vita lontana dai riflettori

Molto riservata, Nicole ha sempre dichiarato di voler mantenere la vita privata separata da quella professionale. Del suo compagno, Francesco, si sa poco e niente, se non che è un giornalista Rai. Dalla loro unione, che va avanti da anni, nel 2014 è nato Pietro. I due, entrambi di Caltagirone, si conoscevano fin da piccoli ma non avevano mai intrapreso una storia, fino a quando non si sono ritrovati, galeotto il matrimonio di un'amica comune:

Ci frequentavamo da bambini poi ci siamo persi di vista, come succede spesso. Ci siamo incontrati al matrimonio di un’amica carissima a Caltagirone, eravamo seduti allo stesso tavolo. Il nostro è stato un amore cotto e mangiato. In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto, figlio compreso. Me lo dicevano sempre: ‘Quando arriverà l’uomo giusto per te lo capirai immediatamente’. Avevano ragione. Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito.

In occasione della nascita del primo figlio, Nicole ha deciso di allontanarsi dalle scene per un periodo di circa due anni per dedicarsi completamente all’attività di mamma. È tornata sul piccolo schermo nel 2016 prendendo parte alla miniserie di Ricky Tognazzi Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo, seguito poi dalla serie tv Immaturi – La Serie nel 2018, dove interpreta una giovane chef in cura per la dipendenza dal sesso.