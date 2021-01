Pieces of a Woman, di cosa parla il film in arrivo su Netflix: trama e anticipazioni

Getty Images

Pieces of a Woman è l'attesissimo film in arrivo su Netflix il 7 gennaio: diretto da Kornél Mundruczó e interpretato da Vanessa Kirby e Shia LaBeouf, racconta il dramma di una coppia colpita da una grande tragedia

Ci sono vicende estremamente difficili da raccontare, ci sono argomenti che straziano anche soltanto a pensarli. Eppure, Pieces of a Woman, film in arrivo il 7 gennaio su Netflix, sembra essere riuscito a squarciare un velo nella tragedia di un bambino che muore durante un parto.

Con un'intensità straziante, Vanessa Kirby e Shia LaBeouf ci accompagnano nell'abisso di uno dei più grandi lutti per una giovane coppia, restituendo un dramma psicologico di grande impatto.

Pieces of a Woman, la trama

Martha (Vanessa Kirby) e Sean (Shia LaBeouf) sono una coppia di Boston. Lei proviene da una famiglia altolocata mentre lui è un ingegnere edile, di umili origini. I due, nonostante le differenze di classe, si sono sempre amati e per loro sta arrivando la più grande gioia: una bambina. Le acque di Martha si rompono: Sean è euforico, lei felice e al contempo spaventata.

Le cose, però, non vanno bene: anche se entrambi erano d'accordo sul partorire in casa le cose cominciano a complicarsi quando la loro ostetrica di fiducia li avvisa che non è disponibile, poiché impegnata in un travaglio difficile. Al suo posto arriva un'altra ostetrica, Eva (Molly Parker) di cui, però, Martha non si fida.

Anche se Sean cerca di mantenere l'atmosfera leggera con battute e romanticismo, la tensione cresce: i sintomi di Martha sono tanti, dalla nausea a dolori strazianti, ma l'ostetrica sembra irreprensibile. L'unico momento in cui si preoccupa è quando avverte che i battiti della bambina rallentano drasticamente durante le contrazioni.

Il parto, all'inizio, sembra quasi essere andato bene. Pochi minuti dopo la nascita, però, la bambina diventa cianotica e i paramedici arrivano troppo tardi: la bimba muore e viene portata via per un autopsia che, però, si rivelerà priva di risultati. Ciò porterà Sean e Martha a cambiare e ad avere reazioni drammatiche e opposte.

Sean, che ha alle spalle una storia di dipendenza, reagisce con violenta frustrazione mentre Martha diventa fredda e chiusa, quasi assente. Non intende partecipare ai funerali della bambina, se ne disinteressa e fa inorridire la madre, Elizabeth (Ellen Burstyn) quando decide di donare il corpo alla scienza.

Anticipazioni di Pieces of a Woman

La trama è già esplicativa, ma per chi volesse spingersi un po' oltre e saperne di più, si può immediatamente precisare che siamo davanti a un film drammatico di altissimo livello. La storia seguirà l'involversi drammatico del rapporto non solo di Martha e Sean ma, in generale, di Martha e di tutto ciò che la circonda.

Vanessa Kirby restituisce al personaggio uno spessore impressionante: i sussurri, l'intrecciarsi nervoso delle sue mani, le lunghe passeggiate in solitari e i suoi silenzi reggono l'intero film. Intorno a lei, l'universo si mobilita: LeBouf interpreta un marito che non vuole stare con le mani in mano, che si scaglia con violenza contro tutto ciò che a suo parere ha scatenato la tragedia.

Il personaggio di Sean fa fronte comune con quello di Elizabeth: entrambi si lanciano in un'azione legale contro l'ostetrica arruolando Martha Suzanne (Sarah Snook), cugina della protagonista. Tutti covano rabbia e sensazionio negative che non smettono di far fuoriuscire. L'unica a stare in silenzio, con un'apparente assenza di emozioni che la porta a svuotare la sua nursery con freddezza, è e resta Martha.

Il finale, tuttavia, è inaspettatamente positivo: mentre tutto crolla, Martha rimette insieme i suoi pezzi. La chiusura in contrapposizione con l'intero andazzo del film giunge in modo inatteso e fa sì che allo spettatore resti il messaggio più importante: si può imparare a convivere con il proprio dolore, anche quando sembra inaffrontabile.

Pieces of a Woman, data d'uscita

Pieces of a Woman sarà disponibile su Netflix dalla mezzanotte del 7 gennaio. Il film è stato presentato in anteprima mondiale il 4 settembre 2020 alla 77a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia , dove Vanessa Kirby ha vinto la Coppa Volpi per la migliore attrice. Ha ricevuto recensioni generalmente positive, con elogi per le interpretazioni dei protagonisti.