Rita Levi Montalcini stasera in tv: retroscena e curiosità del film con Elena Sofia Ricci

Va in onda stasera su Rai 1 il film "Rita Levi-Montalcini" che racconta gli ultimi anni di vita della scienziata

Rita Levi Montalcini è stata una delle più grandi menti italiane: Elena Sofia Ricci torna stasera in tv alle 21.25 su Rai 1 per dare volto e anima alla neurologa, scienziata e accademica nel film di Alberto Negrin.

Il film Rita Levi-Montalcini parte dal culmine della sua carriera scientifica, quando, nel 1986 vinse il Nobel per la medicina. Il lungometraggio analizza il dilemma morale che ha caratterizzato gli ultimi anni di attività della scienziata: l’impossibilità di trovare un’applicazione clinica alla sua scoperta scientifica, il Fattore di Accrescimento Nervoso (NGF).

La vicenda di fantasia della piccola violinista Elena, che rischia la cecità, è il pretesto narrativo che consente di mettere in scena la battaglia morale che la grande scienziata ingaggia con se stessa: Rita alla fine accetterà la sfida rischiosa di rimettersi di nuovo in gioco, quasi al termine del suo prestigioso cammino di vita.

Rita Levi-Montalcini, retroscena e curiosità

Il film si concentra non sulla vita della grande scienziata, ma sugli ultimi anni della sua attività: non è un semplice biopic ma un'indagine sull'animo e sulla poetica di Rita Levi Montalcini.

Il film tv è stato girato a Torino (tra Via Pietro Giuria e Corso Massimo D’Azeglio, nell’aula di Anatomia del Museo Luigi Ronaldo, in Piazza della Consolata, in via Bligny, negli spazi dell’Istituto di Igiene in via della Consolata) e Roma.

“Sono orgogliosa di aver interpretato Rita Levi Montalcini, una donna straordinaria, che ha consacrato la sua vita alla scienza. La fiction – come ha dichiarato Elena Sofia Ricci a Tv Sorrisi e Canzoni – racconta come le scoperte della scienziata sul fattore di crescita neuronale abbiano ridato speranza a tantissimi malati. In particolare attraverso la storia di una bimba che recupera la vista. Era già in là con gli anni. Per assumere il suo aspetto ci volevano quattro ore di trucco!”.

L'attrice in un'altra intevista a Leggo.it ha parlato del grande senso di responsabilità di aver interpretato questo personaggio. E ha ammesso di essere rimasta colpita dall'austerità della vita della grande scienziata: