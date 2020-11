Rita Levi Montalcini su Rai1: anticipazioni e trama del film con Elena Sofia Ricci in onda il 26 novembre

Getty Images

In onda su Rai1 il 26 novembre alle 21.15, il film Rita Levi Montalcini sulla vita della grande scienziata, interpretata da Elena Sofia Ricci

Il 26 novembre su Rai1 va in onda l’atteso film di Alberto Negrin, un omaggio alla vita straordinaria di una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla scienza.

Rita Levi Montalcini, la trama

La narrazione del film inizia nel momento più importante della carriera scientifica della Montalcini, dopo la vittoria del premio Nobel grazie alla scoperta e all’individuazione dell’NGF, il Fattore di Accrescimento Neurologico, l’elemento che permetterebbe alle fibre nervose di rigenerarsi. Il film spiega con grande sensibilità il dilemma morale che ha accompagnato la scienziata negli ultimi anni di attività lavorativa, delusa dall’impossibilità di trovare un’applicazione clinica pratica alla sua scoperta, dopo anni di inutili sforzi nei laboratori di tutto il mondo. La sconfitta è stata per Rita una delusione immensa, che le ha fatto mettere in dubbio il suo operato.

La storia immaginaria della 12enne Elena che sta per perdere la vista a causa di una rara malattia della cornea con origine neurologica è lo scenario col quale il regista Alberto Negrin trasporta sul piccolo schermo la battaglia morale e personale che Rita inizia con sé stessa. Da un lato la paura di altri fallimenti, dall’altro la tentazione di concludere in bellezza una carriera esemplare. Alla fine, la Montalcini coglie la sfida e decide di mettersi di nuovo in gioco. Affiancata dai suoi collaboratori più giovani, torna in laboratorio con la stessa determinazione di sempre e la voglia di progresso che aveva all’inizio del suo lavoro.

Rita Levi Montalcini, la sua vita

Rita Levi Montalcini è nata nel 1909 a Torino dove, nonostante l’iniziale titubanza del padre, ha frequentato la facoltà di Medicina. Alla giovane età di 21 anni entra nella scuola medica di Giuseppe Levi e inizia a studiare il sistema nervoso, studi che avrebbe poi continuato per tutta la vita. Dopo le specializzazioni in neurologia e psichiatria, lavorò nelle cliniche per malattie nervose e mentali, dalle quale fu poi allontanata a causa delle leggi razziali perché ebrea. Fu costretta a fuggire in Belgio; tornata in Italia, riuscì a sopravvivere con la famiglia nascondendosi a Firenze. Con la fine della guerra poté riprendere e concludere i suoi studi, che la portarono negli Stati Uniti, dove visse per 30 anni, insegnando nelle Università mentre continuava il suo lavoro in Italia.

Rita Levi Montalcini, quando vederlo

Il film sarà in onda in prima serata su Rai1 il 26 novembre alle 21.15.

Rita Levi Montalcini, il cast

Elena Sofia Ricci è la grande protagonista di questo film, accompagnata da Luca Angeletti nel ruolo di Franco, storico collaboratore della scienziata, Ernesto d’Argenio, Franco Castellano ed Elisa Carletti nei panni di Elena, la giovane violinista che permette a Rita di ritrovare la voglia di dedicarsi ancora alla scienza.