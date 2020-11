SnowComing: anticipazioni, cast e trama del film in prima assoluta su TV8

Getty Images

Va in onda oggi pomeriggio alle 15.45 in prima assoluta su TV8 SnowComing, film romantico del 2019, diretto da Peter DeLuise, con Lindy Booth, Trevor Donovan, Ed Marinaro, Joe Theismann, Caitlin Stryker, Andrew Dunbar.

SnowComing, la trama

Samantha torna nella sua cittadina d'origine in occasione del famoso festival invernale locale. In questa occasione verrà celebrato anche il ritiro del padre della ragazza dal ruolo di allenatore di football che ha rivestito per tanti anni.

La ragazza spera così di trascorrere un periodo sereno in famiglia, quando scopre che all'evento parteciperà anche Jake, suo ex fidanzato del liceo e diventato nel frattempo un famoso quarterback professionista nella NFL.

Quando scopre che la biblioteca locale ha bisogno di essere rinnovata, Samantha chiede a Jake di fare da testimonial per una raccolta fondi: l'occasione farà vivere loro degli emozionanti momenti insieme, che farnno ritrovare loro un sentimento che credevano di aver perso...

SnowComing, il cast

Lindy Booth, che nel film SnowComing interpreta Samantha, è un'attrice canadese. Nella sua carriera ha preso parte a tantissimi film e serie tv. Tra i suoi ruoli più importanti ricordiamo quello di Riley Grant nelle serie di Disney Channel Il famoso Jett Jackson, di Agent Hawk nello show Silverstone e di Claudia in Relic Hunter.

Ha recitato anche la parte di Dodger Allen nel film Nickname: Enigmista del 2005, di Nicole nel remake L'alba dei morti viventi. Ha ottenuto una piccola parte in Wrong Turn - Il bosco ha fame con Eliza Dushku.

Inoltre è apparsa anche nelle serie CSI: NY, Ghost Whisperer – Presenze e nel film Kick-Ass 2. Dal 2014 al 2018 è stata una dei protagonisti della serie tv The Librarians nel ruolo di Cassandra Cillian.

Trevor Donovan, che nella pellicola interpreta il belloccio quarterback Jake, è un modello e un attore statunitense. Ha iniziato la sua carriera come modello, e dopo la gavetta ha lavorando per i marchi Dolce & Gabbana, Jockey, Calvin Klein e Abercrombie & Fitch.

Alla carriera di modello ha affiancato quella di attore: nel 2007 ha ottenuto il ruolo di Jeremy Horton nella soap opera della NBC Il tempo della nostra vita. Gli sono state affidate anche alcune piccole parti nel reality show Paradise Lost e nel serial Give Me Five.

Nel 2009 è riuscito ad ottenere un ruolo nel film Il mondo dei replicanti, recitando accanto a Bruce Willis e in seguito è stato scelto per interpretare Teddy nel serial 90210, spin off contemporaneo sulla serie cult Beverly Hills 90210.