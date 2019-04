Suor Cristina: la concorrente più chiacchierata a Ballando con le stelle

Getty Images

Suor Cristina ha debuttato come ballerina nell'edizione 2019 di Ballando con le stelle. Scopriamo tutto sulla suora più chiacchierata della televisione italiana: vita privata, vita religiosa, carriera televisiva, curiosità

Chi è suor Cristina Scuccia

Suor Cristina Scuccia è la suora più chiacchierata degli ultimi anni. Trentenne (nata nell'agosto 1988), piena di energia, con una bellissima voce e, ora, anche ballerina (non solo per una notte, ma per tutta la nuova edizione di Ballando con le stelle). Suor Cristina è la suora più fuori dagli schemi mai vista in Italia. Tanto convinta della sua vocazione, quanto della sua voglia di trasferire energia positiva, cantando, ballando e intrattenendo con tenacia e simpatia.

Cristina Scuccia, questo il suo nome e cognome all'anagrafe è, attualmente, tra i protagonisti di Ballando con le stelle. Prima e unica concorrente a ballare da sola e in abito religioso.

Suor Cristina a Ballando con le stelle

Suor Cristina - conosciuta all'estero anche come "Sister Cristina" - era già stata sul palco di Ballando con le stelle nell'edizione 2018, come ballerina per una notte, ma nella nuova edizione la consacrata ha ufficialmente debuttato come concorrente dello show danzante condotto da Milly Carlucci.

Nella prima puntata di Ballando, dopo aver cantato 'What A Wonderful World' di Louis Armstrong, Suor Cristina si è lanciata in un vivace e coinvolgente Charleston, ballando, sul palco, con Stefano Oradei e due ballerine del corpo di ballo di Raiuno. Standing ovation e tanti complimenti per lei, tanto che pubblico e giuria l'hanno premiata con un bel secondo posto in classifica.

Suor Cristina è consapevole che la sua partecipazione alzerà diverse critiche - già sui social qualcuno non ha gradito la decisione della suora di entrare nel cast della trasmissione - ma la concorrente in un'intervista ha dichiarato a questo proposito:

"Voglio ballare per dire il mio grazie a Dio. Voglio far capire a tutti che la fede è, soprattutto, gioia di vivere. Questa gioia è il messaggio vero del Cristianesimo e mi sembra giusto portarlo in tv in prima serata. Se ci sarà anche una sola persona che, vedendo la felicità che ho nel cuore, si sentirà spinta ad avvicinarsi a Dio, allora ne sarà valsa la pena".

Clicca qui per rivedere il video della sua esibizione nella prima puntata di Ballando con le stelle 2019.

Le curiosità: età, altezza, la vita religiosa

Trenta anni tondi tondi, nata a Vittoria (in Sicilia), alta 1,65 metri, dal fisico esile ma che sprizza energia da tutti i pori. La passione di Suor Cristina per il canto, il ballo e la recitazione è nata prima di ricevere la vocazione. Lei stessa racconta di aver ricevuto la chiamata quando era sul palco. Il suo cammino di postulato ha avuto inizio nel 2009 e, dopo aver trascorso due anni in Brasile, Suor Cristina ha preso i voti nel 2012 e fa parte dell'ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia. Il suo debutto televisivo risale proprio a quell'anno (il 2012) con il programma "Dizionario dei sentimenti", condotto da Franco Simone e in onda su Gold Tv. Nel 2013 arrivò per lei la vittoria al concorso canoro religioso Good News Festival tenutosi a Roma e trasmesso da TV2000. Nel 2014 poi arrivò la grande opportunità di The Voice.

Suor Cristina a The Voice

Il talent show di Raidue l'ha resa famosa in tutta Italia e, presto, anche all'estero. A The Voice of Italy, la religiosa ha cantato nella squadra di J-Ax e ha vinto, ottenendo un contratto discografico con la Universal Music. Il video della sua Blind Audition è stato il quarto più visto su Youtube in tutto il mondo nel 2014, superando ampiamente i confini nazionali. Suor Cristina è stata da subito un personaggio che ha fatto parlare di sè, non solo per la peculiarità di essere una suora con velleità da popstar, ma anche per la sua incredibile verve, e ovviamente per la bravura canora.

Il libro, il tour, il profilo Instagram: tutte le attività di Suor Cristina

Ad oggi, Suor Cristina è la suora più televisiva, più amata dal pubblico, più famosa del momento. The Voice è stato per lei il trampolino di lancio verso un successo planetario. Il 10 novembre 2014 è uscito "Sister Cristina", primo lavoro discografico della vincitrice di The Voice, anticipato dal singolo "Like e Virgin" (cover di Madonna).

Da allora Suor Cristina è diventata famosa in Francia, negli Stati Uniti, in Giappone. Dal 2015 al 2017 ha fatto parte del cast del musical Sister Act, diretto da Saverio Marconi. L'abbiamo vista anche in Titanic - Il musical, nel 2016 ha inciso una cover di "Hallelujah" con Patric Scott. Nel 2018 è uscito il secondo album di Suor Cristina "Felice" e a marzo 2019 è stato pubblicato anche il suo primo libro dal titolo "Piccola guida alla gioia quotidiana".

Suor Cristina è una suora super moderna e, non a caso, è anche molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram @sistercristina è seguito da oltre 18mila followers. La concorrente di Ballando con le stelle lo aggiorna quasi quotidianamente, condividendo con i suoi fan momenti di lavoro e di vita privata.