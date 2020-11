The Crown stagione 4, reazioni Famiglia Reale: cosa pensano William e Harry della storia di Lady Diana

Getty Images

L'avvincente quarta stagione di The Crown disponibile su Netflix sta facendo parlare di sé e sembra aver scatenato alcuni malumori nella Famiglia Reale Britannica.

Il quarto capitolo della serie The Crown che racconta in ordine cronologico il regno della Regina Elisabetta II e le vicende della famiglia Windsor, sta suscitando qualche malumore a Palazzo. È questa la versione del tabloid Sun che parla di fonti attendibili secondo le quali il Principe Carlo e il figlio William sarebbero furiosi per la ricostruzione della loro storia di famiglia.

Andiamo con ordine. The Crown 4 in linea temporale è arrivata a narrare le vicende della Famiglia Reale Britannica accadute tra la fine degli anni '70 e i primi anni '90. Non ci vuole una memoria di ferro per associare questo periodo storico alla comparsa sulle scene dell'indimenticabile Lady Diana, definita da anni la "Principessa del popolo", la cui storia ispira e affascina tutt'oggi il mondo intero.

The Crown stagione 4, il Principe William sarebbe furioso per lo sfruttamento dell'immagine dei suoi genitori

In alcuni degli episodi centrali della quarta serie non mancano riferimenti nemmeno troppo velati ai disturbi alimentari di cui la Principessa Diana avrebbe sofferto durante i primi anni del matrionio con Carlo, scatenati da una grossa infelicità di fondo dovuta anche ai tradimenti di quest'ultimo, che sarebbe legato da sempre a Camilla Parker Bowles in una lunga relazione extraconiugale.

Oltre quindi alla storia politica del Paese di quegli anni, in cui si vede la Regina Elisabetta II collaborare a stretto mandato con Margareth Tatcher (Primo Ministro del Regno Unito in quegli anni e conosciuta anche come la "Lady di Ferro"), è data ampia visione sullo spaccato familiare del Principe Carlo, dipinto nelle sue fragilità di uomo che sceglie di assecondare i desideri e le necessità della Famiglia Reale sposando una giovanissima Diana Spencer, nonostante rimanga legato per sempre al suo amore di gioventù Camilla Parker Bowles.

Una fonte vicina alla Famiglia Reale avrebbe dichiarato che William, primogenito di Carlo e Diana e futuro Re d'Inghilterra, non sarebbe per niente felice di come sono stati raccontati i suoi genitori nella quarta serie di The Crown, sostenendo addirittura che la loro immagine sarebbe stata sfruttata solo per fare denaro.

The Crown, quarta stagione: il Principe Harry avrebbe rifiutato di guardarla

Altre indiscrezioni sostengono che il Principe Harry e la moglie Meghan Markle si sarebbero rifiutati di guardare la quarta serie di The Crown, perché troppo triste da guardare considerando quanto i figli di Diana e Carlo siano coinvolti nella storia personale della loro famiglia.

D'altronde, quella ad essere raccontata sugli schermi è la vita della generazione più giovane e tutt'ora più amata della Famiglia Reale Britannica, la cui storia personale è la più chiacchierata degli ultimi decenni. Critiche e malumori erano quasi prevedibli, soprattutto vista la faccenda legata a Lady Diana, ancora vivida nei ricordi e nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo.