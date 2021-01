The Undoing - Le verità non dette: trama, romanzo ed episodi della serie tv con Nicole Kidman e Hugh Grant

Getty Images

Una storia che vi terrà col fiato sospeso: l'8 gennaio arriva in Italia The Undoing - Le verità non dette, serie psico-thriller prodotta dalla HBO che vede protagonisti gli eccezionali Nicole Kidman e Hugh Grant

Una coppia di star per una delle serie più attese del 2021: venerdì 8 gennaio arriva su Sky The Undoing – Le verità non dette, una grande produzione HBO che ha già conquistato il pubblico in USA e UK e si prepara a fare lo stesso con quello italiano. La serie psico-thriller ha superato le cifre astronomiche de Il Trono di Spade battendo ogni record, anche grazie alle magistrali interpretazioni dei protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant. È ambientata a Manhattan e racconta le vicende di una famiglia perfetta, ma solo all’apparenza.

The Undoing – Le verità non dette, trama della serie

Intrigante, contorta e ricca di colpi di scena, la trama di The Undoing – Le verità non dette sonda le vicende di una facoltosa famiglia che vive nell’Upper East Side di Manhattan, a New York. Da una parte c’è la psicoterapeuta Grace Fraser, interpretata da Nicole Kidman, dall’altra il marito Jonathan Fraser, rinomato oncologo pediatrico interpretato da Hugh Grant. La coppia ha una vita invidiabile che tutti guardano come un esempio. Sono belli, ricchi e di successo e il loro rapporto, che dura da ben vent’anni, sembra perfetto. Tutto cambia quando dopo l’omicidio di Elena Alves (Matilda De Angelis), mamma di un compagno del figlio Henry (Noah Jupe), Jonathan scompare nel nulla. Il seme del dubbio fa crollare il castello di perfezione intessuto dagli intoccabili Fraser, che si ritrovano gli occhi e i riflettori puntati addosso.

Una famiglia felice, il romanzo che ha ispirato la serie

The Undoing – Le verità non dette si ispira al romanzo Una famiglia felice, scritto da Jean Hanff Korelitz e pubblicato in Italia nel 2016 dalla casa editrice Piemme. L’autrice ha scritto diversi libri di genere romance, è anche sceneggiatrice teatrale e acclamata saggista. Grazie a Una famiglia felice ha riscosso un enorme successo di pubblico, collezionando ottime critiche in tutto il mondo e restando a lungo tra i best seller segnalati dal New York Times.

Il romanzo racconta la storia di Grace Reinhart Sachs, psicoterapeuta di Manhattan che vive un’esistenza felice e lussuosa insieme al marito Jonathan, oncologo pediatrico, e al figlio dodicenne Henry. La base della trama resta, dunque, identica nella serie targata HBO dove esattamente come nel romanzo la vita della famiglia apparentemente perfetta viene sconvolta dall’improvvisa scomparsa di Jonathan e dall’omicidio di una donna. Grace, sopraffatta dal dubbio, inizia a scavare dentro sé cercando di capire se possa fidarsi o meno del marito. E di tutti.

The Undoing, dove e quando vedere gli episodi

L’attesa è ormai finita, da venerdì 8 gennaio sarà possibile entrare nell’intrigante mondo della famiglia Fraser a partire dalle 21.15 sia su Sky Atlantic che in streaming su Now Tv. Gli episodi di The Undoing – Le verità non dette saranno disponibili per intero a partire dalle 6, dopo la messa in onda dell’episodio di apertura. Una bella notizia per il pubblico, che non dovrà attendere molto per conoscere l’esito della storia e potrà guardarli tutti d’un fiato.

La serie è una creazione di David E. Kelley, al quale dobbiamo altre produzioni di successo come la serie cult Ally Mc Beal e Big Little Lies, e vanta una regia da Oscar. I sei episodi del thriller psicologico, infatti, sono diretti dalla regista danese Susanne Bier, premiata agli Academy Awards nel 2011 per il suo In a Better World (Miglior film in lingua straniera).

Nicole Kidman e Hugh Grant, le due star della serie

Il grande successo in Usa e UK di The Undoing – Le verità non dette si deve anche alle magistrali interpretazioni dei protagonisti. Gli attori Nicole Kidman e Hugh Grant prestano volto, cuore ed emozioni ai coniugi Fraser confermando il proprio talento. Per la Kidman non è la prima interpretazione in un thriller e l’abbiamo già vista eccellere in capolavori come The Others, ma Grant nella miniserie targata HBO ha finalmente abbandonato i panni dell’eterno innamorato, cimentandosi in un ruolo dalle tinte fosche.

“La sfida era proprio quella: interpretare un personaggio che nasconde molti lati indecifrabili sotto una superficie di onestà”, così l’attore ha dichiarato alla penna di Repubblica. “Oggi vivo meglio il mio ruolo di attore di quanto non lo facessi vent’anni fa, negli ultimi anni ho avuto il piacere di tratteggiare alcune psicologie che mi hanno divertito. È stata una liberazione uscire del ruolo dell’uomo bisognoso d’amore”. Hugh Grant ha anche spiegato perché secondo lui i personaggi “negativi” attraggono maggiormente il pubblico: “Forse sappiamo tutti di avere un lato oscuro, mentre la gentilezza spesso è soltanto un velo che indossiamo sopra la nostra vera natura per convivere nella società”.

Appuntamento quindi venerdì 8 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv con l’atteso debutto di The Undoing – Le verità non dette. La miniserie psico-thriller vi terrà con il fiato sospeso.