Un passo dal cielo 5, Daniele Liotti torna su Raiuno

Un passo dal cielo 5, fiction Raiuno

Buone notizie per gli appassionati della fiction Un passo dal cielo: l'attesa infatti sta per finire. La quinta stagione di Un passo dal cielo arriverà su Raiuno dopo l'estate.

La serie tv ambientata nella suggestiva località di San Candido (Trentino Alto Adige) e prodotta da Luca Bernabei, è approdata per la prima volta in tv nel 2011 con protagonista Terence Hill nei panni del capo della forestale Pietro Thiene, dalla quarta stagione (in onda nel 2017) poi, all'attore protagonista di Don Matteo, è subentrato Daniele Liotti interpretando il nuovo comandante Francesco Neri.

Un passo dal cielo 5, trama e anticipazioni

Ad annunciare ufficialmente l'atteso ritorno in tv di Un passo dal cielo è stato proprio il protagonista della serie tv Daniele Liotti, in un'intervista a Vero, anche se, già da mesi, sui social era iniziato a girare l'hashtag #unpassodalcielo5 e l'approdo di una nuova stagione su Raiuno non era di certo un mistero.

L'attore, però, al settimanale, ha svelato il ritorno a settembre e ha lasciato trapelare anche qualcosa in più sulla trama e sulle vicissitudini che appassioneranno i telespettatori:

“La prossima stagione, rispetto alle precedenti, sarà strutturata diversamente perché non ci saranno singoli casi per ogni puntata. Al contrario, la serie andrà in onda come una storia unica. Inoltre, sono state privilegiate le storie d’amore: la parte melò, insomma, diventerà più sostanziosa".

E' molto probabile che la quinta stagione riparta proprio da dove la quarta si era conclusa. A farlo sospettare è un post pubblicato sul profilo Facebook ufficiale di Un passo dal cielo lo scorso 19 giugno:

"Emma, Francesco e il maestro. Vi abbiamo lasciato così. Cosa accadrà nella nuova stagione?"

Per chi non lo ricordasse, la stagione 4 di Un passo dal cielo si era chiusa con il maestro Albert Kroess che uccide Livia, la moglie di Francesco Neri. Ed Emma? Il rapporto tra lei e il comandante della forestale come si svilupperà? Non ci sono al momento altre anticipazioni sulla trama di Un passo dal cielo 5. Non ci resta, dunque, che attendere settembre...

Un passo dal cielo 5, il cast

Ecco il cast completo di Un passo dal cielo 5:

Daniele Liotti (Francesco Neri)

Salvi (Felicino “Roccia” Scotton)

Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi)

Gianmarco Pozzoli (Huber Fabricetti)

Caterina Shulha (Natasha Volkova)

Tommaso Ramenghi (Tommaso Belli)

Rocío Muñoz Morales (Eva Fernández)

Pilar Fogliati (Emma Giorgi)

Francesca Piroi (Zoe Sartori)

Pierangelo Menci (Martino Bechis)

Alice Torriani (Cristina Fabricetti)

Cristina Marino (Anna Hofer)

Matteo Martari (Albert Kroess, il Maestro)

Alice Mangione (Antonella Fabricetti)

Silvie Stimpfl (figlia grande di Huber)

Greta Chioccoloni (figlia piccola di Huber)

Un passo dal cielo 5, quando inizia e quante puntate andranno in onda

Un passo dal cielo 5 arriverà in tv a settembre e sarà una delle prime fiction che la Rai manderà in onda dopo l'estate. Il giorno scelto per la messa in onda è sempre la domenica e il giorno scelto per presentare la prima puntata della quinta stagione dovrebbe essere il 15 settembre. Un passo dal cielo 5 andrà in onda fino al 17 novembre, quindi vedremo in totale 18 puntate, due per serata, per 9 serate complessive.

Come vedere Un passo dal cielo 5 in streaming

Come per tutte le serie tv Rai, anche Un passo dal cielo 5, una volta in onda, potrà essere visto in streaming su Raiplay, la piattaforma gratuita della Rai accessibile da smartphone, tablet o computer.

Un passo dal cielo 5 sui social

Per restare aggiornati su Un passo dal cielo 5, ecco di seguito i profili social ufficiali da poter seguire: