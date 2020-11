Vite in fuga: cast e anticipazioni sulla fiction Rai in partenza il 22 novembre

Getty Images

Il 22 novembre parte la nuova fiction Rai Vite in fuga con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè

Vite in fuga, la nuova serie di Rai Fiction e Paypermoon racconta la vita e le vicende che ruotano intorno ad una normale famiglia che si trova invischiata in un grande intrigo. La prima puntata andrà in onda domenica 22 novembre alle 21.25 su Rai1.

Vite in fuga, la trama

Protagonisti sono Claudio e Silvia Caruana, sposati da 20 anni, genitori di due figli modello e che sembrano avere tutto dalla vita: soldi, rispetto, felicità. La loro vita perfetta viene però messa a dura prova quando Claudio diventa il principale indiziato della morte di Riccardo, suo collega in banca, che con lui era finito sotto inchiesta a causa di uno scandalo finanziario che ha colpito la banca per cui lavora. Dopo minacce poco velate e la possibilità di finire in prigione, l’unica soluzione che uno spaventato Claudio riesce a contemplare è la fuga: accetta quindi l’aiuto di un ex agente dei Servizi Segreti e richiede per tutta la sua famiglia delle nuove false identità, che permetteranno a tutti loro di iniziare una nuova vita in Alto Adige, in attesa di cercare e scoprire cosa è accaduto realmente, scagionarsi e riabilitare il proprio nome. Sradicati dal loro mondo e dalla loro quotidianità, la famiglia Caruana inizia così a percorrere una strada tortuosa costellata di sospetti, pericoli e scoperte che nessuno di loro si sarebbe mai immaginato, ma che li renderà forse più uniti che mai.

Vite in Fuga, il cast

Nomi importanti del panorama italiano fanno parte del cast di questa serie firmata Luca Ribuoli, tra cui Claudio Gioè, Anna Valle, Francesco Arca, Tecla Insolia, Alessandro Tedeschi.

Claudio Gioè, nato a Palermo nel 1975, è un volto noto del grande e piccolo schermo grazie alle sue interpretazioni in La matassa, film di Ficarra e Picone, La mafia uccide solo d’estate, grande capolavoro di Pif, e la serie Squadra antimafia.

Anna Valle, ex Miss Italia e amatissima dal pubblico italiano, ha partecipato a Le stagioni del cuore, fortunata serie TV del 2004, Fuga per la libertà, Barabba, Tango per la libertà e La compagna del Cigno, serie TV del 2019. In un'intervista a TV Sorrisi e canzoni Anna racconta le riprese e come la vicenda della fiction l'abbia coinvolta:

È una storia moderna che fa stare con il fiato sospeso. Ma non è ispirata a un fatto particolare, anche se ricorda l’episodio dei Monti dei Paschi di Siena. La vicenda si concentra di più sulla fuga della famiglia protagonista.

Francesco Arca, ex modello e tronista di Uomini e Donne, ha iniziato la carriera di attore grazie alla fortunata serie italiana Incantesimo nel 2008, per poi continuare con partecipazioni in Don Matteo, Rex, Il bello delle donne…alcuni anni dopo e La vita promessa, arrivando poi sul grande schermo con Scusa ma ti voglio sposare e Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek.

Volto giovanissimo del cast è Tecla Insolia, 16enne che ha partecipato a Sanremo Young nel 2019, portando a casa la meritata vittoria.