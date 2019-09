Volevo fare la rockstar: trama, cast e anticipazioni della nuova fiction di Rai 2

Getty Images

La fiction, tra le novità dell'autunno di Rai2, porta sul piccolo schermo la storia di Olivia, 27enne diventata mamma molto giovane e interpretata da Valentina Bellè. Nel cast anche Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro

Volevo fare la rockstar Fiction Rai2

Dopo il successo ottenuto nelle scorse stagioni televisive da fiction come Rocco Schiavone e La porta rossa, Rai2, continua a puntare sulla serialità ed è pronta a presentare un nuovo progetto ben diverso da quelli precedentemente citati. Ci riferiamo a Volevo fare la rockstar, fiction dell'autunno di Rai 2, una commedia per tutta la famiglia che lascia da parte i toni polizieschi e misteriosi per dare spazio ad una giovane mamma: Olivia. Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su questa nuova fiction: buona lettura!

Volevo fare la rockstar, trama

Volevo fare la rockstar porta sul piccolo schermo la storia di Olivia, una 27enne che a soli 16 anni è rimasta incinta di due gemelle, Emma e Viola. Una ragazza che è dovuta crescere in fretta, trovare lavoro, diventare responsabile. Sua madre, Nadja, è per tutti una "fricchettona persa", mentre il fratello, Eros, è omosessuale ma lo vuole nascondere a tutti.

Arrivata a 27 anni e dopo un incidente quasi mortale, però, Olivia si rende conto che la vita è una e inizia a domandarsi se sia ancora in tempo per recuperare i momenti persi, quelli che avrebbe dovuto vivere negli anni in cui - al contrario delle sue coetanee - è stata impegnata a fare la mamma.

Dubbi, i suoi, che piano piano sembrano contagiare le persone che la circondano, portando tutti a porsi quesiti esistenziali talvolta scomodi. In questo mare di incertezze e perplessità, intanto, Olivia inizia a vivere la sua vita, non quella da mamma, ma quella da donna, appunto. Una vita fatta di innamoramento, sesso e amore che la porterà ad incontrare Francesco: un padre di famiglia versione extralarge.

Volevo fare la rockstar, il blog

La storia di Olivia è ispirata a quella di Valentina Santandrea e al suo blog che, appunto, si chiama "Volevo fare la rockstar", nel quale ha deciso di raccontare la sua esperienza singolare che ha incuriosito al punto da essere trasformata in fiction, ambientata in Friuli Venezia Giulia con la regia di Matteo Oleotto.

L'autrice ci ha tenuto a precisare che il soggetto della fiction, di cui è autrice, non è il racconto della sua vita, ma si ispira ad alcune vicende della sua vita.

Volevo fare la rockstar, il cast